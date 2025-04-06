9 katlı binanın yerle bir olma anı dronla görüntülendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 9 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar dronla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:18

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise dron ile saniye saniye kaydedildi. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.