Otomobil değil silah deposu: 44 tabanca ele geçirildi

Mersin polisinin yaptığı çalışmada belirlenen bir otomobilde arama yapıldı 44 tabanca ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 10:27

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak çalışma yaptı. Ekiplerin silah kaçakçılığıyla ilgili yaptığı çalışmada bir otomobil belirlendi. Otomobili durduran polis, içindeki şüpheliler R.O ve H.O.'yu gözaltına aldı. Araçta yapılan detaylı aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 44 adet tabanca ve 44 adet şarjör ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüphelinin 6136 SKM suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O. nöbetçi mahkemece tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.