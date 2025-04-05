Kayseri'de toplu ulaşım ücretlerine zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde güncelleme gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 10:30

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Yeni tarifeye göre, tam bilet 25 TL, indirimli bilet 13,75 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 375 TL (1 biniş 2,5 TL), yine aylık 150 biniş hakkı bulunan tam abonman bilet ise 1.080 TL (1 biniş 7,2 TL) olarak belirlendi.

İlçe ulaşım tarifeleriyle birlikte güncellenen toplu ulaşım ücretlerinin kent genelinde 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.