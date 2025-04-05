Kahramanmaraş'ta üniversite hastanesinin yolu yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ulaşım sağlayan arterde yenileme çalışmalarına başladı. Sıcak asfaltla kaplanacak arterle hastalar ve sağlık çalışanları için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 10:17

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Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme ve modernize etme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, özellikle yoğun kullanılan arterlerde başlatılan yenileme çalışmalarının, şehir içi ulaşımı daha konforlu hale getirmeyi hedeflediği kaydedildi. Son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü içerisinde bulunan ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ulaşımı sağlayan yolun yenilenmesi için çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada:" KSÜ Avşar Kampüsü'nde hastane ulaşımında büyük önem taşıyan kilit parke kaplı arter, zamanla yıpranarak sürücüler için ulaşımı zorlaştıran bir hale gelmişti. Yüzeyde oluşan deformasyonlar, araç sürüş güvenliğini olumsuz etkileyerek hastane ulaşımında aksamalara neden oluyordu. Bu durum üzerine yolun tamamen yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, mevcut kilit parke taşlarının söküm işlemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Yolun temel yapısının güçlendirilmesi amacıyla zemin hazırlıklarına da hız verildi. Zemin düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgeye sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ulaşımda yaşanan sıkıntılar sona erecek. Yeni sıcak asfalt kaplaması sayesinde, hastalar ve sağlık çalışanları için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanacak" denildi.

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