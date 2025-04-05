Hakkari'de nisanda kar etkili oldu!

Hakkari'de kar ve sis etkili oldu. Yetkililer, sürücü ve vatandaşları, çığ ve heyelan riski ile olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 13:42

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Kentte sabah başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi.

Yetkililer, sürücü ve vatandaşları, çığ ve heyelan riski ile olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.