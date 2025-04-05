Gümüşhane'de nisanda kar etkili oldu
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu. Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken, vatandaşlar ise nisanda karşılaştıkları kar manzarasının keyfini çıkardı.
İl genelinde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi karla kaplandı.
Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken, vatandaşlar ise nisanda karşılaştıkları kar manzarasının keyfini çıkardı.