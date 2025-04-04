Tartıştığı kocasının boğazına bıçak sapladı

Bilecik'te tartıştığı kocasının boğazına bıçak saplayan kadın gözaltına alınırken, ağır yaralanan kocası ameliyata alındı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:33

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Bilecik'te tartıştığı kocasının boğazına bıçak saplayan kadın gözaltına alınırken, ağır yaralanan kocası ameliyata alındı.

Olay, dün gece Bilecik merkez Kayı Boyu Mahallesi Çınar 1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşayan Reşit A. ile eşi Hülya A. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda cinnet getiren kadın eline aldığı bıçağı eşinin boyun kısmına sapladı. Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan koca, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Boynunda 10 santimetrelik bir kesik oluşan Reşit A. ameliyata alınırken, Hülya A. da gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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