Şırnak'ta elektrikte kayıp-kaçak oranı yüzde 29'a düştü

Dicle Elektrik'in, 2013 yılında başlayan özelleşme sürecinden bu yana Şırnak'a yaptığı yaklaşık 5.5 milyar TL tutarındaki yatırımlar, kayıp-kaçak oranlarını rekor düzeyde düşürdü. Kent merkezinde 2016'da yüzde 72 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranı, 2024 sonu itibarıyla 3K alanlarında yüzde 29 seviyelerine düştü. Şirket, 2025 yılında yapacağı 1 milyar 80 milyon TL'lik yeni yatırımla bu başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:45

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, Şırnak'ta gerçekleştirdiği teknoloji odaklı yatırımlarla hem enerji altyapısını güçlendiriyor hem de kayıp-kaçakla mücadelede önemli başarılar elde ediyor. Şirket, 2025 yılında Şırnak'a 1 milyar 80 milyon TL'lik yeni yatırım yaparak bu başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Dicle Elektrik'in 2013 yılındaki özelleşme sürecinden bu yana Şırnak'a yaptığı yatırım miktarı yaklaşık 5.5 milyar TL'ye ulaşırken yalnızca 2024 yılında gerçekleştirilen yatırım miktarı 1.1 milyar TL oldu. Bu yatırımlar sayesinde, özellikle kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli olarak adlandırılan 3K alanlarında 2023 yılında yüzde 35 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranı, 2024 itibarıyla yüzde 29'a kadar düşürüldü. Geçtiğimiz yıl şirketin saha operasyonlarını yüzde 100 oranında artırması da bu başarıda belirleyici rol oynadı.

Yüzde 72 seviyelerinden yüzde 29 seviyelerine

Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, 7 bin 203 kilometrekarelik bir alanda 579 bin nüfusa kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sunma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Çatır, "Yaptığımız teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde Şırnak merkezde 2016'da yüzde 72 seviyelerinde olan kayıp-kaçak oranını 2024 sonu itibarıyla 3K alanlarında yüzde 29 seviyelerine kadar düşürmeyi başardık. Bu düşüş, sadece altyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda saha operasyonlarımızı iki katına çıkarmamız ve şebekeye entegre ettiğimiz dijital dönüşüm projeleriyle mümkün oldu" dedi.

Çatır, bölgenin enerji altyapısını dijitalleştirerek sadece kayıp-kaçakla değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir enerji geleceği için de mücadele ettiklerini işaret ederek, "Dijital dönüşüm projeleri ve yüksek teknoloji kullanımı sayesinde hem kayıt dışı kullanım azalıyor hem de müşteri memnuniyeti artıyor. Enerji kalitesini yükselten bu yatırımlarla şebekemizi her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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