Şehitlerin anısına 12 denizaltıyla Çanakkale Boğazı geçişi yapılacak

Giriş Tarihi: 04.04.2025 04:18

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde yatan Dumlupınar ve Atılay denizaltılarında şehit düşen personeli anmak üzere yarın "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapılacağı belirtildi.