Şehitlerin anısına 12 denizaltıyla Çanakkale Boğazı geçişi yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 12 denizaltı, bugün Çanakkale Boğazı'nda geçiş yapacağını açıkladı. Çanakkale Boğazı Geçişi programında Dumlupınar ve Atılay denizaltılarında şehit düşen personeli anılacak.
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde yatan Dumlupınar ve Atılay denizaltılarında şehit düşen personeli anmak üzere yarın "Çanakkale Boğaz Geçişi" yapılacağı belirtildi.
Boğaz geçişine 12 denizaltının katılacağı ve geçişin saat 12.30'da Deniz Müzesi'nden izlenebileceği bilgisi de paylaşıldı.