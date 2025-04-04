Ergan Kayak Merkezi rekor kırdı

Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezi bu sene kayak sezonunda 1 milyon 900 bin vatandaşı ağırlayarak en yoğun dönemini geçirdi.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:11

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Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Ergan Kayak Merkezinin bu yıl 1 milyon 900 bin ziyaretçiyi ağırladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu yıl 1 milyon 900 bin ziyaretçi ve 1 milyondan fazla kayak tutkunu bu eşsiz deneyimi yaşamak için Ergan Kayak Merkezini ziyaret etti. Spor merkezi olmanın ötesinde; bungalov oteli, dağ kütüphanesi, kafe ve sosyal tesisleriyle Ergan'ı bir yaşam merkezine dönüştürdük. Yapılan yatırımlarla daha modern ve daha dinamik bir hale geldi. Ama Ergan'da macera asla bitmez. Beyaz bir rüyadan uyanıyor ve doğanın yeşiline merhaba diyoruz. Şimdi yeşili keşfetme zamanı. Emek veren, gece gündüz demeden gayret eden, destek veren, yüreklendiren, bu güzel çalışmaları taçlandıran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'a, Meclis Başkanı Mehmet Şireci'ye, siyasi partilerin grup başkanlarına, üyelerine, İl Özel İdaresi çalışanlarına ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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