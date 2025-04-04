Yaşam

Çoban kayalıklarda mahsur kaldı: 3 saatlik yardımın ardından kurtarıldı

Siirt'te kayalıklara çıkan bir çoban yaklaşık 100 metre derinlikteki uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 3 saatlik yardımın ardından çobanı kurtardı. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Çoban kayalıklarda mahsur kaldı: 3 saatlik yardımın ardından kurtarıldı

Alınan bilgilere göre, Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, 3 saatlik bir operasyonun sonunda iple kayalıklara inen AFAD personeli tarafından kurtarıldı.

Çoban, 3 saatlin sonunda kurtarılmasının ardından sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. (İHA) Çoban, 3 saatlin sonunda kurtarılmasının ardından sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

Çobanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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