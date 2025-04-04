Çoban kayalıklarda mahsur kaldı: 3 saatlik yardımın ardından kurtarıldı
Siirt'te kayalıklara çıkan bir çoban yaklaşık 100 metre derinlikteki uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 3 saatlik yardımın ardından çobanı kurtardı. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgilere göre, Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, 3 saatlik bir operasyonun sonunda iple kayalıklara inen AFAD personeli tarafından kurtarıldı.