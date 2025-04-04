Çoban kayalıklarda mahsur kaldı: 3 saatlik yardımın ardından kurtarıldı

Giriş Tarihi: 04.04.2025 02:01

Alınan bilgilere göre, Gökçebağ beldesinde bir çobanın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumda mahsur kalan çoban, 3 saatlik bir operasyonun sonunda iple kayalıklara inen AFAD personeli tarafından kurtarıldı.