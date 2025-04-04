Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Bayburt merkezde sağanak yağmur etkili olurken, yükseklerde de kar yağışı bekleniyor.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 10:40

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Konuyla alakalı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden açıklama yapılarak, kuvvetli rüzgarlara karşı da vatandaşlar uyarıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.