Yaşam

Aydın-Muğla yolunda yoğun sis

Aydın-Muğla karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sürücüleri zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü karayolunda araçlar ilerlemekte zorlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Aydın-Muğla yolunda yoğun sis
Yaklaşık 5 gündür yağışlı havanın etkisinde olan Aydın'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Çöken sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde Muğla-Marmaris'ten kalkıp seyri seferlerine başlayan şehirler arası yolcu otobüslerinin şoförleri sisin tüm bölgede etkili olduğunu belirttiler.