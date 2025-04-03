Uşak'ta devrilen kamyonda 2 kişi yaralandı

Uşak'ta tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 12:51

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Uşak'ta tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen İ.E.Ü (23) yönetimindeki 64 ADS 882 plakalı kamyonet, Karahasan köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile kamyonetteki H.T. (20) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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