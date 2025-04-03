Şehit Bekçi Uğur Gölçek'e İstanbul'da veda töreni | Bağcılar'da silahlı saldırıya uğramıştı

Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:28

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit olan Bekçi Uğur Gölçek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.



Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü saat 23.00 sıralarında rutin kimlik kontrolü yapan bekçiler 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda ağır yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu.Şehit Bekçi Uğur Gölçek'in cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesine getirildi.