Yaşam

İzmir'deki bir derede erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir derede erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
İzmir'deki bir derede erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesindeki derede erkek cesedi bulundu. Kahramanlar Mahallesi'ndeki suda bir erkeğin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN