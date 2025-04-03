İzmir’de silahlı kavga: 3 ölü

İzmir’de bir müzikhol önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 18:08

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Olay, 31 Mart günü gece saat 02.00 sıralarında Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir müzikhol önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi oldukları öğrenilen Mustafa Sarıtaş (57) ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35), eğlenmek için müzikhole girdi. Burada amca-yeğen, iki kişiyle tartıştıktan sonra mekanın dışına çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51) tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, amca-yeğen ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada; olayın mekan işletmecisi ve çalışanlarıyla eğlenmeye gelenler arasında yaşanan anlık tartışmadan kaynaklı olduğu belirlendi. Polis olayının şüphelileri; H.B. (43), S.S. (49), Y.Y. (56), G.B. (34), G.G. (43), O.K. (44), A.Ö. (50), F.S. (21), T.S. (34), G.S. (32), M.O. (44) ve H.S.T.'yi (26) gözaltına aldı. Emniyete sevk edilen şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede H.B., S.S., Y.Y., T.S., G.S., M.O. ve F.S. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.