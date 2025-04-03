Erzurum coğrafi işaret zengini

Sahip olduğu 60 coğrafi işaretli ürün ile dikkat çeken Erzurum'da 22 ürün de tescil için sırada bekliyor.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:44

Paylaş



ABONE OL

Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum'da; ilk coğrafi işaretli ürün olan Karnavas Dut Pekmezi için Ormanağzı Köyü Muhtarlığı 12 Ağustos 2005'de müracaat yapıldı ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 9 Haziran 2009'da onay verildi. Erzurum Civil Peyniri ve Oltu Cağ Kebabı ilk üçte tescil alınan diğer iki ürün olarak dikkat çekiyor.

Erzurum'dan coğrafi işaret almak için TÜRKPATENT'e yapılan ve halen değerlendirme aşamasında olan 22 ürün şöyle sıralandı. Erzurum Ayak Paça Çorbası, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Sinis,i Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri, Hınıs Domas Peyniri, Hınıs Kekik Balı, Pasinler Balı, Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekme,k Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı ve Erzurum İspir Gobdini.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN