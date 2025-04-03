Çanakkale'de can pazarı! Göçmen botu battı! Ölüler var
Çanakkale Ayvacık'ta içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir bot battı. Feci olayda ilk belirlemelere göre 5 göçmen hayatını kaybederken, 25 göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi açıklarında, bugün sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı.
25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin cesetleri ise Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.