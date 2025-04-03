Çanakkale'de can pazarı! Göçmen botu battı! Ölüler var

Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:36

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

Göçmen botunun batmasının ardından 5 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. (İHA)

25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin cesetleri ise Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.