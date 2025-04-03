Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın! Alevler kontrol altında

Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:52

Çatıda başlayan yangın, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye ederken, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yangın, itfaiyenin uğraşları sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, imalathanede zarar oluştu.

VALİLİK: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Ankara Valiliği'nden, yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemiz Siteler bölgesinde bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili olarak itfaiyeden alınan bilgiye göre; yangın itfaiye ekipleri tarafından civar iş yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralı bilgisi bulunmamaktadır" denildi.