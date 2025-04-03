Adana'da kan donduran olay: Sevgilisine mesaj atan gencin babasını öldürdü

Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:08

Fotoğraf: İHA

SEVGİLİSİNİ RAHATSIZ EDEN ŞAHSIN BABASINI ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, S.N.Ş. (16) adlı kız, erkek arkadaşı M.T.'ye (18) T.Y.'nin (18) kendisine laf atarak rahatsız ettiğini söyledi. Aynı bölgede yaşayan M.T., T.Y.'nin babası Engin Yıldız'la (37) karşılaştı. Çıkan tartışmaya iki aile bireylerinin de karışmasıyla kavga çıktı.

Kavga sırasında M.T, Yıldız'ı kasığından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yıldız'ı Yüreğir Devler Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



3 SAAT SONRA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T.'nin yakalanması için bölgede çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada polis, şüpheliyi olaydan 3 saat sonra aynı mahallede saklandığı evde yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Bize saldırdılar, ben yapmadım" diyerek kendini savunduğunu söyledi.