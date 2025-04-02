Yaşam

'Yiğido Leylek' yine Sivasspor Tesisleri'nde

Her yıl baharın habercisi olarak Sivas semalarından geçen ve Sivasspor Kulübü tarafından "Yiğido" adı verilen leylek, bu yıl da geleneği bozmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
'Yiğido Leylek' yine Sivasspor Tesisleri'nde

Nisan ayının ilk haftasında Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne uğrayan Yiğido Leylek, kısa bir mola vererek antrenman sahasına kondu.

'YİĞİDO LEYLEK' SİVASSPOR TESİSLERİ'NDE

Teknik ekip ve futbolcuların ilgisini çeken leylek, ardından göç yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Yiğido'nun her yıl yaptığı bu ziyaret, bir gelenek haline geldi.