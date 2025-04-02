Yaşam

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde koyunlarını otlatan 37 yaşındaki Abdulkadir Gizli, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dalgıçların çalışmasıyla Gizli'nin cansız bedenine ulaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen çoban yaşamını yitirdi.

Kırsal Sergen Mahallesi'nde koyunları otlatan Abdulkadir Gizli (37), bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçların çalışması sonrasında Gizli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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