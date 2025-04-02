Mersin'de hortum bazı seralara zarar verdi

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:29

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İlçede sabah başlayan fırtına, Ören ve Alataş mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.

Kısa süreli hortumun da oluştuğu bölgedeki bazı seraların direkleri yıkıldı, bazılarının da naylonları yırtıldı.

Hortum nedeniyle, örtü altında yetiştirilen ürünlerde zarar oluştu.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2 bin dönümlük seranın hasar gördüğünü belirtti.

Gümüş, mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti.

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