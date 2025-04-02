Kırşehir'de elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek
Kırşehir'de yüksek gerilim (YG)-alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkıldı.
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Mucur Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğunda Mucur Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek. Geçici teminat bedeli 1 milyon 833 bin 720 lira olan ihale, 22 Nisan Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.