Karabük'te sağanak hayat felç etti! Yollar göle döndü iş yerleri sular altında kaldı
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası Karabük'te sağanak etkili oldu. Yağış sonrası yollar göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı.
Karabük'te etkili olan sağanak sonrası yollar göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı.
Karabük'te gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde sağanak sonrası yollar göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı. 100. Yıl Mahallesi'nde de kafelerin bulunduğu alanda su birikintileri oluştu.