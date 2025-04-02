Yaşam

Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli'de feci kaza: 4 yaralı

Denizli'de karşı yönden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Denizli - Manisa karayolunda yaşanan kazada bir araç yoldan çıkarken, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli'de feci kaza: 4 yaralı

Denizli'de karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığı kazada otomobil yoldan çıktı, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Denizli - Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ö., yönetimindeki 07 BSR 379 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken, A.B., idaresindeki karşı yönden gelen 34 UG 7968 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle A.B, yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü.

Kaza nedeniyle bir otomobil yoldan çıktı. (İHA)Kaza nedeniyle bir otomobil yoldan çıktı. (İHA)

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Araçların ağır hasar aldığı kazada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN