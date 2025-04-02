Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli'de feci kaza: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:40

Denizli'de karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığı kazada otomobil yoldan çıktı, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Denizli - Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ö., yönetimindeki 07 BSR 379 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken, A.B., idaresindeki karşı yönden gelen 34 UG 7968 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle A.B, yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü.