D-100'da garip eylem! Maske takıp pankartla yola çıktı

Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:58

Düzce 'de amatör tiyatrocu Resul Gür, bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek için V For Vendetta karakterinin maskesini takıp, eline de tırpan alarak, "Kurallara uyun, mübarek bayramda bana iş çıkarmayın" yazılı pankartla sürücüleri uyardı.

Vatandaşın farkındalık yaratma çabası büyük ilgi çekti. (DHA)

"SÜRÜCÜLERİ YAVAŞ GİTMELERİ KONUSUNDA UYARDIM"

Yaptığının bir farkındalık çalışması olduğunu belirten Gür, "Her bayram trafik kazaları çok yaşanıyor. Vatandaşlar bir an önce evlerine ya da memleketlerine gitmek istiyor. Bu yüzden trafik kurallarına uymuyorlar. Ben de bir farkındalık çalışması yaparak, sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardım. Sürücüler de sağ olsunlar, bize teşekkür ettiler." dedi.