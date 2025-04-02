Adıyaman'daki düğünde bıçaklı kavga: 9 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Köy meydanında yaşanan bıçaklı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralanırken 15 şüpheli ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 04:29

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Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayören köyünde meydana geldi. Köy meydanındaki düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 9 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar düğündekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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