Edirne sınırında 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ zanlısı sınırda yakalandı. Askeri yasak bölge yakınlarında 4 gün önce gözaltına alınan A.S, G.K, G.S. ve A.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 4 FETÖ zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınan zanlılar A.S, G.K, G.S. ve A.S'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.