Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde, N.C. yönetimindeki 10 ARH 905 plakalı otomobil Tavşantepe mevkisinde devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken ihbarla birlikte sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 13:51

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. N.C. idaresindeki 10 ARH 905 plakalı otomobil, Tavşantepe mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve araçtaki M.C. (45), S.C. (5) ve S.C. (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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