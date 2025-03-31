Tekirdağ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 13:20

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Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, G.G. ve S.A.'nın üst araması ile A.D.'nin ikametinde yapılan aramalarda 42 gram metamfetamin, 10 adet sentetik hap, 2 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde E.A.'nın üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 46 adet fişek bulundu. Çorlu Çobançeşme Mahallesi'nde Y.G.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde C.Ç. ve İ.H.'nin üst aramasında 72 gram metamfetamin, yaklaşık 38 gram eroin ve 2 cep telefonu bulundu. Ayrıca, E.K.'nin üst aramasında 6 gram metamfetamin, ev ve iş yerinde yapılan aramada ise 1 adet dijital hassas terazi ve 2 adet payp ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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