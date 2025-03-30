Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bayram namazını Kastamonu'da kıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bayram namazı kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:24

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Bakan Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve il protokolüyle Ramazan Bayramı namazını eda etmek için Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'ne geldi.

Burada namazını kılan Yumaklı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet de eden Yumaklı, daha sonra Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.