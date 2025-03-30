Ankara'da bayram namazı kılındı!
Başkentte çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı namazını Kocatepe ile Hacı Bayram Veli camilerinde kıldı. Cami avlularında çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.
Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliği yaşanan başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu. Bazı vatandaşlar ise cami avlusunda saf tuttu.
Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.
Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle sarılarak yaşadı.
Cami avlularında çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.