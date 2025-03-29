Samsun'da kaçak midye avcılığı yapanlara ceza!
Samsun'da kaçak midye avcılığı yapan 4 kişiye toplam 151 bin lira idari para cezası uygulandı.Doğal yaşamdan yasa dışı yollarla alınan deniz ürünleri, işlemlerin ardından yeniden denize bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre ve deniz kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalara devam ediyor.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak düzenlenen operasyonda, Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi köprüsü altında park halindeki kamyonette 600 kilogram midye ele geçirildi.
Kaçak avcılık yapan 4 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 151 bin lira idari para cezası kesildi.
Doğal yaşamdan yasa dışı yollarla alınan deniz ürünleri, işlemlerin ardından yeniden denize bırakıldı.