Park halindeki TIR'a çarptı! 5 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.S. idaresindeki 55 AGV 927 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan T.Y. yönetimindeki 41 AKN 012 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki U.H, D.S, E.S. (4) ve D.S. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.