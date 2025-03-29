Yaşam

Mezarlık ziyaretinde kan aktı! İki aile birbirine girdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, mezarlık ziyareti yapan iki aile silahlı kavgaya tutuştu. Olayda 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Mezarlık ziyaretinde kan aktı! İki aile birbirine girdi

Samsun'un Çarşamba ilçesi Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.