Yaşam

Kayalıkta mahsur kalan keçiler 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

Siirt'in Tillo ilçesi kırsalında mahsur kalan 7 keçi kurtarılmayı bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Kayalıkta mahsur kalan keçiler 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

Tillo ilçesinin Hatrant köyü Botan kanyonunda kayalıklarda 7 keçi yaklaşık 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarılamıyor. Köylüler, keçilerin uzun süredir dağ yamacında mahsur kaldığını belirterek hayvanların kurtarılması için mücadele ettiklerini ifade etti. Hayvanların sahibi İsmet Beydoğan, keçilerin kurtarılmazsa açlıktan telef olacaklarını belirtti.

Mahsur kalan keçiler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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