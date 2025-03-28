Üniversite öğrencileri ramazanda yaşlıları yalnız bırakmadı!

Sinop’ta üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Yalnız Değilsin Projesi” kapsamında ramazan ayı boyunca yaşlıları ziyaret etti. Öğrenciler, hem onların ihtiyaçlarını karşıladı hem de iftar sofralarına konuk olarak keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 12:17

Paylaş



ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje çerçevesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mahmud Kefevi Yurdu'nda kalan bir grup öğrenci, gönüllü olarak köylerde yalnız yaşayan yaşlılarla bir araya geldi.

Yurt Müdürlüğü koordinesinde haftanın belirli günleri köy ziyaretlerinde bulunarak yaşlıları ziyaret eden öğrenciler, evlerinde yalnız kalan vatandaşların odun kırma, hayvan besleme ve yük taşıma gibi gündelik işlerine yardımcı oldu.

Öğrenciler ayrıca yurt yemekhanesinde pişirilen yemeklerle de iftar sofralarına ortak oldu.

Mahmud Kefevi Yurdu Manevi Danışmanı Bayram Karakuş, geçen yıl başlatılan projeyi bu yıl da öğrencilerle birlikte yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Karakuş, öğrencilerin yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında özveriyle çalıştıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Öğrencilerimiz projenin adından da anlaşılacağı üzere yaşlı vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyorlar. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi oldukları için öğrencilerimiz günlük olağan işlerine yardımcı oluyor. Mesela odun kırıyorlar, hayvanlarına bakıyorlar, saman götürüyorlar. Son olarak da iftar sofrasında bir araya gelerek aile ortamı oluşturuyorlar."

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Yarar ise projeye dahil olarak insanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Bir araya geldikleri yaşlı vatandaşların mutlu olduklarını görmenin bütün yorgunluklarını aldığını ifade eden Yarar, "Biz ihtiyaç sahibi olan insanları araştırıp buluyoruz. Onların yardımına koşmaya çalışıyoruz. İşte odun kesme, saman taşıma neye ihtiyaçları varsa onları yapıyoruz. Aynı zamanda ramazan ayında olduğumuz için onlarla birlikte iftar açıyoruz." diye konuştu.

- "ELLERİNE AYAKLARINA SAĞLIK"

Kabalı köyünde yalnız yaşayan, öğrencilerin ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladığı 65 yaşındaki Sabotay Soylu, yapılan ziyaretin kendisini çok memnun ettiğini söyledi.

Öğrencilerin her işine yardımcı olduklarını aktaran Soylu, "Allah onlardan razı olsun. Odun kırdılar, hayvanları beslediler. Ellerine, ayaklarına sağlık. Her işi yapmaya yatkınlar maşallah. İftara da buyur ettiler. Güzel bir gün yaşadık." ifadesini kullandı.