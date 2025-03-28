Nilüfer’de kaçak işçi operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yasa dışı olarak 19 yabancı uyruklu kişiyi çalıştıran 2 şüpheli Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 01:41

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yasa dışı olarak yabancı uyruklu kişileri çalıştırdığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kapsamda Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, kimliksiz yabancı uyrukluların Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bir işyerinde çalıştırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen E.A. ve W.E. gözaltına alındı.

Operasyonda çalışma izinleri bulunmayan 19 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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