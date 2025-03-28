Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli tohum

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yüzde 50 devlet destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:43

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde üreticilere yüzde 50 devlet destekli yerli hibrit ayçiçeği tohum dağıtım töreni yapıldı.

Törende konuşan İl Müdürü Gökhan Karaca yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda bu yıl hibrit ayçiçeği tohumu ekileceğini söyledi.

Karaca, hibrit tohumların bölgeye daha dayanıklı olduğunu ifade etti.

Törende 284 torba ayçiçeği tohumu üreticilere teslim edildi.