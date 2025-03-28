İzmir'de 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün İbrahim Z. (38) idaresindeki 35 MNH 65 plakalı otomobil, Tire-Ödemiş kara yolunda seyrederken, sola dönüş için manevra yapan Murat K. (49) yönetimindeki 64 DS 700 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden İbrahim Z'nin kullandığı otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.