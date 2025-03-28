Güney Kore'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Güney Kore yetkilileri, 21 Mart'ta başlayan ve 'şimdiye kadarki en kötü yangınlar' olarak nitelendirilen orman yangınlarının büyük bir kısmının kontrol altına alındığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:19

Paylaş



ABONE OL

Orman Hizmetleri Bakanı Lim Sang-seop, bugün günü saat 17.00 itibarıyla beş bölgedeki büyük yangınların söndürüldüğünü açıkladı. Bakan Lim açıklamasında, "Büyük yangınlar söndürüldü, şimdi küçük yangınları kontrol altına alacağız" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan edildi. Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu, binlerce kişinin de tahliye edildiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN