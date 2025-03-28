Gala Gölü Milli Parkı'nda sazlık yangını

Edirne'nin Enez ilçesinde Gala Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:04

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Yangın, saat 12.00 sıralarında İpsala-Enez karayolu üzerindeki Gala Gölü Milli Parkı'nda meydana geldi. Milli parktaki Gala Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yağışın da etkisiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, yaklaşık 15 dönüm sazlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.