Batman'da kuralık endişesi

Batman'da yağışsız geçen dönemde çiftçiyi kuraklık endişesi sardı.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:33

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Zahireciler ve Hububatçılar Derneği Başkanı Halil Ay, kentte yaşanan kuraklık endişesine dikkat çekerek, bu durumun hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Ay, kuraklığın çiftçiyi 4-5 yıl geriye götürebileceğini, aynı zamanda temel gıda ürünlerinde fiyat artışına neden olabileceğini kaydetti.

Batman'da arpa yoğunluğunun olmadığını ifade eden Ay, "Şu an arpayı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden çekiyoruz. Gördüğünüz gibi burada arpa yoğunluğumuz yok. Eğer kuraklık yaşanırsa, yüksek fiyattan yurt dışından ya da başka şehirlerden buğday almak zorunda kalacağız. Bu da una, ekmeğe ve diğer temel gıda ürünlerine yansıyacak" dedi.

Kuraklığın hayvancılığı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Ay, "Yağışların az olması mera alanlarını da olumsuz etkiledi. Şu an hayvanların otlanacağı alan yok, yeşillik bile bulunmuyor. Bundan dolayı arpa tüketimi bu yıl fazla oldu. Hayvan yetiştiricileri büyük sıkıntı içinde Normalde bu mevsimde hayvanların merada otlanması gerekiyordu ancak şu an bir aydır ekstra yem veriliyor" ifadelerini kullandı.