Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş bakanlık personeliyle bayramlaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Törene, Bakan Yardımcıları Sevim Sayım Madak, Leman Yenigün, Zafer Tarıkdaroğlu, Adil Çalışkan ve tüm bakanlık birimlerinin genel müdürleri de katıldı.

Giriş Tarihi: 28.03.2025 12:04

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Ramazan Bayramı vesilesiyle bakanlıkta gerçekleşen törende, bakanlık personeli ve birim amirleriyle bayramlaştı.

Göktaş, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, personeline aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Törene, Bakan Yardımcıları Sevim Sayım Madak, Leman Yenigün, Zafer Tarıkdaroğlu, Adil Çalışkan ve tüm bakanlık birimlerinin genel müdürleri de katıldı.