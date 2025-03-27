Bayram trafiğine tedbir! İçişleri Bakanlığı duyurdu: O araçlara kısıtlama

Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıklamasının ardından birçok vatandaş plan yapmaya başladı. İçişleri Bakanlığı da bayram trafiğine karşı bir takım tedbirler alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındı.



Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar geçerli olacak tedbirler şu şekildedir: