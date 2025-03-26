Yaşam

Yolda yürürken hayatını kaybetti! Mersin'de dehşet dolu anlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosikletli iki kişi ise saniyelerle faciadan kurtuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Yolda yürürken hayatını kaybetti! Mersin'de dehşet dolu anlar

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.Y. yönetimindeki 34 GM 4561 plakalı minibüs ile E.Ç. idaresindeki 21 AEE 231 plakalı otomobil çarpıştı.

Hayatını kaybeden Hacı Karadağ (İHA)Hayatını kaybeden Hacı Karadağ (İHA)

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Hacı Karadağ'a çarptı. Araç ile tabela arasında kalan Karadağ ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza sonrasında 2 sürücüyü de gözaltına aldı.

GÖRÜNMEZ KAZADA CAN KAYBI!

KAZA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Feci kaza çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışmasıyla savrulan otomobilin yayaya çarpma anları yer aldı. Görüntülerde kazadan saniyeler öncesinde ise aynı noktadan dönen 2 kişinin olduğu motosikletin de son anda kurtulması dikkat çekti.