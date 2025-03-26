Kötü koku yayılan evden 1 kamyon çöp çıktı: Evde biriktiriyormuş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Talaytepe Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 2. katındaki daireden yayılan kötü koku üzerine ihbar alındı. Ekipler, yalnız yaşayan 65 yaşındaki kadının evinde çöp biriktirdiğini tespit ederken evden bir kamyon çöp çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 11:34

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Diyarbakır'da 'kötü koku' ihbarı yapılan 4 katlı binanın 2'nci katındaki daireden bir kamyon çöp çıkarıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadın kontrol için hastaneye götürülürken ev de dezenfekte edildi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sosyal Konutlar'daki 4 katlı binanın 2'nci katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.

Adrese sevk edilen Kayapınar Belediyesi ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi belirtilmeyen 65 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı öğrenilirken, kontrolde odalarda çöp biriktirildiği görüldü.

Kadın kontrol için hastaneye götürülürken, çöpler evden çıkarıldı. Bir kamyon çöpün çıktığı evde daha sonra ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

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