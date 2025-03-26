Kavgayı ayırmak isterken kulağından ısırıldı! Yer: Isparta

Isparta'da 2 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada elindeki demir sopayla etrafa saldırmak isteyen şahsa müdahale eden esnaf kulağından ısırıldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 11:58

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Isparta'da yabancı uyruklu bir şahıs ile akaryakıt çalışanı arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Elindeki demir sopayla çevredekilere de saldırmaya başlayan şahsı durdurmak isteyen esnaf, olaya müdahale ettiği sırada kulağından ısırıldı. Olay anını anlatan esnaf, "Herkese vurmasın diye onu yere yatırmaya çalışırken boynundan tuttum, o sırada kulağımı ısırdı ve uzun bir süre ısırmaya da devam etti. Olayın daha da büyümemesi için şikâyetçi olmadım" dedi.



Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 3241 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda duran yabancı uyruklu şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pompacı ile tartışmaya başladı.

Isparta'daki kavga anı (İHA) Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki esnaf da olaya müdahil oldu. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde demir sopa bulunan yabancı uyruklu şahsın çevredeki vatandaşlara saldırdığı anlar yer aldı.

Kavgayı ayırmak isteyen esnaf kulağından ısırıldı. (İHA)



"ŞAHSI BOYNUNDAN TUTARAK YERE YATIRIRKEN KULAĞIMI ISIRDI"

Kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mustafa Turan, yaşananları anlatarak, "Bir şahıs arabasından demir bir sopa çıkardı ve herkese vurmaya başladı. O esnada dükkanımdaydım, kavgayı görünce ayırmak için gittim. Elindeki sopayla herkese saldırıyordu, ben de araya girdim ve bana da vurmasın diye onu yere yatırmaya çalıştım. O sırada boynundan tutarak yere yatırırken bir anda kulağımı ısırdı. Bir süre ısırmaya devam etti, kendimi savunmak için vurduğumda yere düştü. Sonrasında esnaf araya girerek bizi ayırdı. O an şahıs olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı" dedi.



Esnaf Mustafa Turan, konuyla ilgili şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN